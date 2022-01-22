الاتحاد الأوروبي: لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر

ليبيا – أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغيل بوينو على أن تعزيز الحوار بين جميع الجهات الفاعلة في ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة، تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات في الفترة القريبة.

بوينو نوّه في حوار مع موقع “القاهرة 24″ إلى أنه لدى ليبيا فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر، مبدياً استعدادهم لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج.

واعتقد أن من الأهمية بمكان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، مؤكداً على أن الاتحاد الأوروبي حشد الموارد اللازمة لدعم مفوضية الانتخابات.

كما أضاف”نحن بحاجة إلى رؤية التنفيذ الملموس لخطة العمل التي وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة بشأن انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية”.

وأشار إلى أن مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أكد للنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني خلال زيارته لبروكسل، دعم الاتحاد الأوروبي الواضح للجهود المبذولة لتحقيق انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية