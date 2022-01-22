فريق العمل الخاص يُعاين التسهيلات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمطار مصراتة

زار فريق العمل الخاص بالتأكد من توفر التسهيلات اللازمة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمطارات الخميس الماضي، مطار مصراتة الدولي لتحديد مدى تناسب المرافق وملاءمتها والالتزام بتطبيق المعايير المعمول بها، والمتعارف عليها في هذا الشأن.

وعقد فريق العمل على هامش الزيارة اجتماعاً مع المدير العام للمطار والمهندسين المشرفين على إنشاء صالة مغادرة الركاب، الجاري العمل على تنفيذها، بالإضافة إلى مهندسين تابعين لهيئة صندوق التضامن فرع مصراتة، وذلك لمناقشة أهمية توفر الاحتياجات والمستلزمات التشغيلية اللازمة لتسهيل انسياب حركة هذه الشريحة من المسافرين داخل الصالة الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة فريق العمل المُشكّل من قبل رئيس مصلحة المطارات، والمتكون من أعضاء عن المصلحة وآخرين عن هيئة صندوق التضامن الاجتماعي، للقيام بزيارات ميدانية لكافة المطارات الليبية، للتأكد من توفر الإجراءات اللازمة لمساعدة شريحتي المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

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