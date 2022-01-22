غذاء الليبيين.. لا مجال للمجاملة.. ولا أعذار للغش

كثف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولاته الرقابية في الآونة الأخيرة، كاشفا النقاب عن سلسلة طويلة من المخالفات الجسيمة التي تشكل تهديدا صريحا للمواطنين في رسالة رأى البعض أنها مطمئنة، وفسرها آخرون على أن الفساد بات مستشر بكثرة.
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قناة ليبيا
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