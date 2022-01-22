استئناف بنغازي تقضي بقبول طعن ضد حكومة الدبيبة بشأن صندوق الزواج

أصدرت محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الثانية حكما يقضي بقبول طعن مجموعة من الشباب المسجلين سابقا في صندوق دعم الزواج الذي تأسس بقانون صادر من مجلس النواب وتبعية لوزارة الشؤون الاجتماعية .

وتأسس الطعن المقدم على تجاوز رئيس حكومة تسيير الأعمال عبد الحميد الدبيبة لقانون مجلس النواب ونقل تبيعة صندوق الزواج من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى رئاسة حكومته بشكل مباشر وبدء صرف الأموال وإغفال أولئك المسجلين في الصندوق عند تأسسيه الأول والقانوني.

وعليه طلب الطاعنون بصرف الأموال لهم إسوة بالمسجلين الجدد، وكانت لجنة الشباب والعمل الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب قد خاطبت هيئة الرقابة الإدارية ببطلان قرار الدبيبة بنقل تبعية الصندوق ومخالفته القانون رقم خمسة لعام الفين وتسعة عشر.