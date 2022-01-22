وليامز تؤكد الدعم الأممي لمشاركة الشباب في الحياة السياسية الليبية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، دعم الأمم المتحدة «القوي» للطلاب والشباب الليبيين، لا سيما من خلال مشاركتهم السياسية نحو تغيير هادف.

جاء ذلك خلال لقاء وليامز، اليوم السبت، مع ممثلي الاتحاد العام لطلاب ليبيا في مساحة عمل 360 في طرابلس؛ حيث اطلعت على أعمال وإنجازات الاتحاد في السنوات الأخيرة، ولا سيما إعادة توحيده.

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» إنه «يجب أن يكون الطلاب والشباب قادرين على العمل والمشاركة في الحياة السياسية في بيئة آمنة ومستقرة»، لافتة إلى استماعها إلى معاناة الاتحاد جراء «غياب الاستقرار الذي كان له تأثير هائل على الطلاب وعلى تعليمهم».

– تحالف القوى الوطنية يعرض على وليامز «ورقة بيضاء» لإنقاذ العملية السياسية والانتخابية في البلاد

– غوتيريس: وليامز تجري جميع أشكال الوساطة لإجراء الانتخابات الليبية في الفصل الأول من 2022

– وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

وأشارت إلى تأكيد الاتحاد العام لطلاب ليبيا على «أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، لافتة إلى أن ممثلي الاتحاد أطلعوها خلال الاجتماع على موضوع «الاعتقال القسري لرئيس الاتحاد، محمد القبلاوي».

ومنذ تعيينها، تجري وليامز عديد اللقاءات مع الفاعلين الرئيسيين في الأزمة الليبية، بهدف التمهيد لإجراء الانتخابات، التي تعذر تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي.

وفي وقت سابق اليوم، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن وليامز، تجري جميع الاتصالات وأشكال الوساطة لخلق الظروف لعقد الانتخابات في ليبيا، في «الفصل الأول من العام» الجاري.

وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي: «أعتقد أن هذا مهم جدًّا بالنسبة للشعب الليبي»، ولفت إلى أن خيار إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولًا، «بيد الشعب الليبي»، مؤكدًا أنه كان ينبغي إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية معًا قبل نهاية العام الماضي.

لقاء وليامز مع ممثلي الاتحاد العام لطلاب ليبيا، 22 يناير 2022. (حساب وليامز على تويتر)

لقاء وليامز مع ممثلي الاتحاد العام لطلاب ليبيا، 22 يناير 2022. (حساب وليامز على تويتر)