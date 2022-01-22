النائب العام يأمر بحبس المتهمين احتياطيا في واقعة سرقة وثيقة تاريخية

أصدر النائب العام الصديق الصور قرارا بحبس أربعة متهمين في واقعة سرقة إحدى عشر وثيقة تاريخية مكتوبة بماء الذهب باللغة الآرامية.

وأوضح مكتب النائب العام في بيان على صفحته الرسمية أن لجنة التحقيق أتمت إجراءات التحقيق مع مجموعة من المواطنين والوافدين الأجانب الذين شكلوا عصابة إجرامية لارتكاب جريمة سرقة الآثار الليبية.

وأشار الصور أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة وهم الأن يخضعون لحبس احتياطي فيما لايزال البحث مستمر عن بقية المطلوبين.