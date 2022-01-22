مركز المناهج التعليمية: تم بدء توزيع الكتاب المدرسي بشكل دفعات على مخازن مراقبات التعليم

ليبيا – أعلن نائب رئيس مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية محمود الوندي، بدء المركز في توزيع الكتاب المدرسي على دفعات على مخازن مراقبات التعليم، وتحديداً مراقبات تعليم طبرق وبنغازي شرقي البلاد، ومزرق جنوبها، بالإضافة إلى العاصمة طرابلس.

الوندي أكد وفقاً لموقع”العربي الجديد” أنّ المركز يتوقع وصول الكتاب المدرسي إلى مخازن المركز بنسبة 80٪؜ مع نهاية الشهر الجاري، تزامناً مع استمرار توزيعه على مخازن مراقبات التعليم لتكون مسؤولة عن توزيعه على المدارس في نطاقها.

وبدوره رأى مدير مدرسة “التحدي” في سبها المهدي بداد أن هذه الأنباء والإجراءات “غير كافية لحلّ الأزمة”، مشدداً على أهمية تعاطي الحكومة مع هذه الأزمة بجدية.

وأضاف”التصريحات الرسمية مجرد تهدئة للرأي العام، ما هو عدد المراقبات التي تحدث عنها نائب رئيس مركز المناهج في كل ليبيا؟ الحكومة تتحدّث عن توفير الكتاب المدرسي في منتصف العام الدراسي وهذا أمر غير مقبول”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية