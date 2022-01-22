“ضمان شحات” يبحث تقديم خدمة استخراج جواز السفر للمتقاعدين

بحث مدير فرع صندوق الضمان الاجتماعي الجبل الأخضر مع رئيس فرع مصلحة الجوازات شحات، وبحضور رئيس مكتب الخدمات الضمانية شحات، العمل على تسهيل وتقريب الخدمات للمتقاعدين، من خلال استخراج جوازات سفر عن طريق صالة الخدمات الضمانية للمكتب، بعد التنسيق مع مصلحة الجوازات.

وخصصت مصلحة الجوازات أحد موظفيها داخل المكتب بهدف استلام إجراءات المتقاعدين فقط، من داخل مكتب الخدمات الضمانية شحات.

وأشار رئيس المصلحة إلى أنه تم تحديد يومٍ في الأسبوع، لتقديم الخدمات للمتقاعدين من حيث التصوير للحصول على جواز سفر إلكتروني.

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