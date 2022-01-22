نقيب الخبازين: عدد المطاحن العاملة في ليبيا لا يتجاوز 10 من أصل 67

قال نقيب الخبازين اخريص محمد، إن عدد المطاحن في ليبيا يبلغ 67 مطحنة، وإن ما يعمل منها لا يتجاوز 10 مطاحن، مشيرا إلى أن المنطقة الجنوبية خالية تماما من أي مطحنة أو مصنع للدقيق، وأن عدد المطاحن العاملة بالمنطقة الشرقية لا يتجاوز 3 مطاحن.

وأوضح اخريص، أن عمل المطاحن رهين توفر القمح والمخزون الاستراتيجي، مؤكدا صدور قرار من وزارة الاقتصاد يقضي بتجميد القرار الخاص بتحديد وزن وسعر رغيف الخبز، إلى حين وضع دراسة وآلية لاستقرار السوق المحلي الفترة القادمة.

وأفاد نقيب الخبازين، بأن اللجنة المشكلة بقرار من وزارة الاقتصاد بشأن حصر المطاحن في ليبيا، ستجتمع للمرة الثانية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة على غرار هذه اللجنة بالمنطقة الشرقية، تواصل عملها أسوة بلجنتهم.