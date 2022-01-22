الكشر: ترهونة بدون مركز عزل لائق للحالات المصابة بكورونا

أكد رئيس المجلس التسييري ترهونة محمد الكشر، ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في الفترة الأخيرة و30% من إجمالي المسحات موجبة، وقال إن هناك إهمال من الحكومة بإنشاء مركز عزل يليق بحجم بلدية ترهونة ولم توفر الثلاجات لحفظ الأمصال والمولدات في مراكز التطعيم.

أضاف الكشر في تصريحات صحفية أن مركز العزل المؤقت بدأ في استقبال الحالات، لكن هناك عُزوف للأطباء “الرجال”، والمهام تقوم بها الطبيبات ولا نعلم الأسباب، ولدينا مركز عزل واحد مُؤقت ويوجد به حوالي 15 سريرًا، وهناك نقص في المعدات الطبية.

وتابع أن اللقاحات موجودة في مراكز التطعيم، وتعاقدنا مع شركة محلية لتوفير المولدات والثلاجات لكي لا تفسد هذه الأمصال، ولا يوجد لدينا نقص في أسطوانات الأكسجين، لكن ازداد الطلب عليها مؤخرا.