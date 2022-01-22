وزارة الحكم المحلي تعلق على حريق غابات بلدية درج

أكدت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، السبت، وقوفها وتضامنها مع الجهود المبذولة لإخماد الحريق، الذي تعرضت له غابات النخيل ببلدية درج.

واندلع حريق هائل في غابات بلدية درج، مساء السبت، لم تُعرف أسبابه حتى اللحظة، فيما اكتفت بلدية درج بنشر صور ومقطع فيديو للحريق.

– حريق في غابات بلدية درج (صور)

وعبرت وزارة الحكم المحلي في بيان، عن «أسفها الشديد» جراء اندلاع الحريق، مشددة على دعمها المجلس البلدي درج وكل الجهود المبذولة لإخماد الحريق والتعامل مع «هذه الكارثة».

وقدمت الوزارة الشكر «لجميع الأجهزة والمؤسسات التي تعاونت مع المجلس البلدي، والمواطنين الذين تطوعوا وساهموا في عمليات الإطفاء والإنقاذ»، متمنية ألا تكون هناك خسائر في الأرواح.

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)

حريق في غابات درج، 22 يناير 2022. (المجلس البلدي درج)