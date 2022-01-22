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محلل سياسي: خارطة مجلس النواب الجديدة عملية “إلهاء” من النخب السياسية

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر المحلل السياسي والمختص في السياسات في برنامج منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، طارق المجريسي، أن خارطة الطريق السياسية الجديدة التي يدرسها مجلس النواب هي “إلهاء” من النخب السياسية في ليبيا لإضاعة الوقت وجعل الانتخابات مستحيلة.

وأضاف المجريسي في مقابلة له مع وكالة “نوفا” الإيطالية، أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لا يتمتع بالشرعية، وهو أمر ينطبق على أي حكومة جديدة قد تتشكل، مشيراً إلى أنه كان ينبغي أن تنتهي ولاية الدبيبة في حال تمت الانتخابات، كما كان مقرراً في الـ24 من ديسمبر الماضي.

وأوضح المجريسي أنه من غير الواضح معرفة كيف ستسير الأمور بالنسبة للدستور الجديد، لافتاً إلى أنه من بين الخيارات إجراء بعض التعديلات، بالإضافة إلى استفتاء في منتصف العام، وهو ما يقترحه رئيس المجلس الأعلى للدولة، أو البدء من الصفر كما يطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع لجنة من 30 خبيراً.

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قناة 218 الليبية

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