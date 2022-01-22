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صنع الله يبحث التحديث الشامل لمنظومة شركة KPMG

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع مع مدير عام شركة، كي بي أم جي، العالمية في تونس، منصف زموري، وممثلي الشركة لدى ليبيا استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.

كما ناقش الاجتماع ملخص نتائج المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تتمثل بالتشخيص والتقييم واقتراح التحسينات، فيما يتعلق بالتنظيم العام والحوكمة، والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ونشاط التسويق، ونشاط الاستكشاف والإنتاج، إضافة لإدارات الدعم والإدارات الفنية الأخرى.

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قناة ليبيا

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