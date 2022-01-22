صنع الله يبحث التحديث الشامل لمنظومة شركة KPMG

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، في اجتماع مع مدير عام شركة، كي بي أم جي، العالمية في تونس، منصف زموري، وممثلي الشركة لدى ليبيا استحداث منظومة شاملة للنظم المالية والإدارية والموارد البشرية والتسويق والتصنيع والاستكشاف والإنتاج.
كما ناقش الاجتماع ملخص نتائج المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تتمثل بالتشخيص والتقييم واقتراح التحسينات، فيما يتعلق بالتنظيم العام والحوكمة، والشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ونشاط التسويق، ونشاط الاستكشاف والإنتاج، إضافة لإدارات الدعم والإدارات الفنية الأخرى.
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