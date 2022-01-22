فرق الإنقاذ البحري تعثر على جثة أحد الصيادين المفقودين قبالة ساحل تاجوراء

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عثرت، فرق الإنقاذ البحري، اليوم السبت، على جثة أحد الصيادين الليبيين الإثنين المفقودين منذ أيام قبالة ساحل تاجوراء.

ومنذ عدة أيام تجري فرق الغطس عملية بحث متواصلة من أجل معرفة مصير الصيادين المفقودين.

وأعلنت، هيئة السلامة الوطنية، العثور جثة الصياد المفقود “عثمان أبوديب”، بينما لازال مصير الصياد الآخر “أسامة أبو لميدة” مجهولا.

البحث عن الصيادين

وفور ورود بلاغ عن فقدان كل من عثمان أبو ديب وأسامة أبو لميدة. شرعت عناصر جهاز آمن السواحل والضفادع البشرية وخفر السواحل الزاوية وغطاسي وحدة الإنقاذ البحري طرابلس بهيئة السلامة الوطنية، في البحث عنهما.

وقالت هيئة السلامة الوطنية، الجمعة، إن وحدة الإنقاذ البحري باشرت بالبحث عن الصيادين المفقودين. بمنطقة تاجوراء رفقة خفر امن السواحل والضفادع البشرية لقوات البحرية الليبية.

بلدي تاجوراء

ومن جانبه ذكر المجلس البلدي تاجوراء أنه في تواصل مستمر مع الجهات المختصة. ذات العلاقة بالإنقاذ البحري والأمن من أجل البحث عن الصيادين بشتى الطرق.

وأكد المجلس، أنه في تواصل مستمر مع جميع الجهات ذات العلاقة. كما أنه في متابعة مستمرة مع كل المستجدات المتعلقة بالبحث عنهما.

من جانبها ذكرت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، أن أعمال البحث تجرى بمشاركة وحدة الإنقاذ البحري بهيئة السلامة الوطنية وجهاز حرس السواحل التابع لرئاسة الأركان البحرية وخفر السواحل المنطقة الغربية وخفر السواحل نقطة الحميدية ومديرية أمن تاجوراء وطيران النفط وعدد من الصيادين والمواطنين.