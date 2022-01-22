البيوضي: الأجسام السياسية القائمة تصر على فرض بقائها

رأى المترشح الرئاسي سليمان البيوضي أنه يمكن لمجلس النواب أن يستجيب لآمال وطموحات 2.5 مليون ناخب في ليبيا، ويحدد موعدا للانتخابات في جلسته القادمة .

وأشار البيوضي في تدوينة على “فيسبوك” إلى أن أكبر مغامرة هي تشكيل حكومة موازية لن تحكم أبعد من جدران مقر إقامتها بسبب الصفقة التي بنيت بها.

وقال إنه رغم وضوح الحل وسهولته إلا أن الأجسام السياسية القائمة تصر على فرض بقائها بكل الوسائل، مؤكدا أن ما يحدث الآن لا يستند لأي أساس قانوني أو دستوري بل هو سلطة أمر واقع ويمكن الطعن فيه،

وتابع البيوضي: “كنا ولا زلنا في أزمة سياسية وعبورها يتم من خلال الانتخابات، وعلى الأطراف الفاعلة في العملية السياسية والشركاء الدوليين أن يتركوا القرار لليبيين ليعيدوا تجديد شرعيتهم”.