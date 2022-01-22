سلامة الغويل لـ«قناة الوسط»: منحة الزواج تخلق الأمل في نفوس الليبيين

قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، سلامة الغويل، إن إقرار حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منحة تيسير الزواج هدف إلى «خلق الأمل» في نفوس الليبيين بعد سنوات من الإحباط، موضحًا أن المنحة أقرت خلال اجتماع حكومي بناء على مقترح من وزير الشباب.

وأوضح الغويل خلال حوار مع برنامج «فلوسنا» عبر قناة «الوسط»، السبت، أن رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، لم يستشره في المنحة قبل إقرارها، لكنه أشار إلى موافقته عليها خلال الاجتماع الحكومي المخصص لإجازتها.

وبخصوص حصول بعض الأغنياء على منحة الزواج، رفض الغويض هذا الرأي، وقال: «الليبيون في مستوى واحد اقتصاديًا باستثناء قلة قليلة تقتنص الفرص»، وأضاف: «الليبيون مروا بظروف صعبة، والحكومة رأت من زاوية المسؤولية الاجتماعية والوطنية إجازة هذه المنحة حتى يدب الأمل في نفوسهم».