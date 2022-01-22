المصباحي: الشارع لا يزال في حالة إصرار على إجراء الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل

ليبيا – أكد رئيس مركز التمكين للدراسات والبحوث الاستراتيجية محمد المصباحي حول مقترح رئيس البرلمان الخاص بالدستور أنها تأتي في سبيل التهدئة وامتصاص غضب القوى السياسية والأحزاب والحركات الشبابية التي تطالب بموعد قريب للاستحقاق الانتخابي.

المصباحي أوضح في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أنه رغم طرح تلك المبادرة لكن الشارع لا يزال في حالة إصرار على إجراء الاستحقاق الانتخابي في القريب العاجل، دون الدخول في متاهات الدستور من أجل تعطيل المدة.

يذكر أن رئيس البرلمان عقيلة صالح قد طرح في جلسة الجمعة مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفًا وكاتبًا ومفكرًا وأكاديميًا مختصًا بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، مُنوهًا بأن مسودة الدستور المطروحة سابقًا “لم تعد مقبولة من الليبيين”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية