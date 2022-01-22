الشرق الأوسط: مؤسسة النفط تتهم المسلاتي باستهداف قطاع النفط الحيوي بشكل ممنهج لأغراض مجهولة

قال مصدر مسؤول ومقرب من مكتب النائب العام، الصديق الصور، إن المؤسسة الوطنية للنفط، اشتكت من أن وكيل ديوان المحاسبة طرابلس ورئيسها الحالي بالإنابة، علاء المسلاتي يستهدف قطاع النفط الحيوي بشكل ممنهج، لأغراض مجهولة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط، أن المسلاتي، حاد عن دور وأهداف الديوان المنصوص عليها في القانون بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

وأشار المصدر إلى أن مكتب النائب العام، بصدد اتخاذ إجراء للتصدي لظاهرة، قطع إمدادات النفط بسبب الإضرابات والاعتصامات، واصفا إياها بأنها “تضر بأقوات الليبيين ومصادر دخلهم، وتؤثر بالسلب على معدل إنتاج وتصدير النفط”.