الغويل يصدر قرارا بشأن تنظيم معرض طرابلس الدولي للكتاب

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

22 January, 2022

أصدر وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل الخميس قرارا بشأن تنظيم معرض طرابلس الدولي للكتاب في دورتهِ الثانية عشرة.

وقد نص القرار على تشكيل لجنة عليا للإعداد والتحضير لإقامة المعرض، ويقضي بتشكيل اللجنة العليا للمعرض واللجان الفرعية والمهام المناطة بها.

وفي ذات الإطار أوصى الغويل الذي يتولى رئاسة هذه الدورة بضرورة أن تكون النسخة القادمة من معرض الكتاب متميزة شكلاً ونوعاً وكماً وأكد حرص وزارة الثقافة و التنمية المعرفية على إنجاح هذا المحفل الثقافي الدولي واتخاذ كافة التدابير الإدارية والفنية لإظهاره بالمستوى الذي يليق بليبيا وشعبها.

ونوه الدكتور الغويل بأن يكون المعرض فرصة ثمينة للكتاب والقراء لمواكبة التطورات في مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية والمعرفية والعلمية.