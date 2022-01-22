“الجرندي” و”لعمامرة” يُشدّدان على أهمية دور دول الجوار في الملف الليبي

بحث وزيرا خارجية تونس والجزائر، عثمان الجرندي ورمطان لعمامرة، التنسيق بين البلدين في ملفات عدة على رأسها الملف الليبي، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الجرندي من لعمامرة اليوم السبت.

وشدد الوزيران على أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا، كي تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي، بعيداً عن أي تدخل أجنبي.

وأكد الوزيران أن الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، كما تم التشاور حول أهمية تفعيل دور دول الجوار الليبي للمساعدة في الوصول إلى التوافقات اللازمة.

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