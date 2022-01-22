صنع الله: سنجعل من 2022 سنة الشباب

بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ، التقى مصطفى صنع الله رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم السبت 22 يناير 2022م بالسيد صالح العصران رئيس نادي راسكو الرياضي بمدينة راس لانوف ، وبحضور مختار عبدالدائم مدير ادارة التنمية المستدامة بالمؤسسة.

وقدم رئيس نادي راسكو خلال هذا اللقاء نبذة عن النادي وتاريخه الرياضي واشاد بتدخل المؤسسة الوطنية للنفط وانشائها للملعب الجديد بمدينة راس لانوف والأثر الطيب الذي تركه هذا الانجاز على شباب النادي واللاعبين وسكان المدينة قاطبة.

وصرح مصطفى صنع الله بان المؤسسة الوطنية للنفط تولي إهتمام كبير بجانب الشباب والنشاط الرياضي وتراه جانب مهم في اتجاه الاستقرار لما تتمتع به الرياضة من قاعدة شعبية عريضة أغلبها من الشباب ، وأضاف بان هناك توجه للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تكون سنة 2022 هي سنة الشباب والرياضة من خلال ما ستنفذه من برامج ومشاريع تمس الشباب والنشاط الرياضي بشكل مباشر وتحت مظلة التنمية المستدامة وبمشاركة من شركاء المؤسسة الوطنية للنفط .

وتم في ختام اللقاء تكريم رئيس مجلس الادارة بدرع نادي راسكو إمتنانا وعرفانا بمناسبة إفتتاح الملعب الجديد ولما تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط من نشاط ودعم وفي كافة المجالات وخاصة في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.