القوات البحرية التونسية تضبط مركب صيد ليبي في المياه التونسية

ليبيا – أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم السبت ضبط مركب صيد ليبي، مشيرة إلى أنه كان في وضعية غير قانونية بمنطقة صيد خاصة تونسية.

الوزارة قالت وفقاً لقناة “نسمة” التونسية إن “وحدة بحرية تابعة لجيش البحر ضبطت مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 16 بحارًا (1 ليبي و1 تونسي و13 مصريًا و1 سوداني) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف من ولاية مدنين على بعد 34 كلم”.

وجاء تحرك الوحدة البحرية التونسية بعد تلقيها بلاغًا من وزارة الدفاع الوطني برفع مخالفة ضد هذا المركب واقتياده إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنه.

وفي وقت سابق، ضبطت وحدة بحرية تونسية، الإثنين الماضي، مركب صيد بالجر ليبي وعلى متنه 11 بحارًا (ليبي و10 مصريين) في وضعية صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية بالموقع شمال شرق الكتف على بعد 40 كلم، وفق بيان لوزارة الدفاع التونسية.

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