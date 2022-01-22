“مؤسسة النفط” تدعم المركز الصحي “الفريخ” بالعجيلات

افتُتح اليوم السبت، المختبر الطبي بالمركز الصحي الفريخ التابع لبلدية الجديدة بالعجيلات، والذي يُعد أقرب مركز صحي لمجمع مليتة للغاز.

وجُهّز المركز بأجهزة التحاليل الطبية والمشغلات وأسِرّة إيواء الطوارئ، وجهاز تخطيط القلب وجهاز الموجات فوق الصوتية، وعدد من أسطوانات الأكسجين، وكرسيّ متكامل لعلاج الأسنان وجهاز تصوير إشاعة، وأيضاً جهاز تعقيم حديث.

المختبر الذي افتُتح ضمن برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة الوطنية للنفط، سيساهم في تحسين الخدمة الصحية التي تُقدّم للمواطنين وإجراء التحاليل الطبية لأول مرة بالمنطقة.

وحضر مراسم الافتتاح مندوبون عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة، ومدير المركز الصحي الفريخ، وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمركز، ومدير أمن العجيلات، إلى جانب وجهاء وأعيان وسكان محلة الفريخ.

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