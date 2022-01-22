آمر منطقة سبها العسكرية يتابع تنفيذ خطة توزيع الوقود مع الشركات لمحاربة السوق السوداء

اجتمع آمر منطقة سبها العسكرية وأمر الغرفة الأمنية المشتركة سبها اللواء فوزي المنصوري، بمدير مستودع سبها النفطي ومدراء شركات تسويق النفط بالمدينة وذلك لمتابعة الخطة الموضوعة من قبل منطقة سبها العسكرية للقضاء على أزمة الوقود بالمدينة .

وبحسب إيجاز صحفي لإدارة التوجيه المعنوي، أوضح آمر منطقة سبها العسكرية اللواء فوزي المنصوري أن الهدف من هذا الاجتماع وضع الحلول المناسبة لمحاربه تجار الوقود في السوق السوداء .

وأكد خلال كلمته على دور مدراء الشركات لتوفير الوقود للمواطن وبالسعر الموضوع من قبل الشركة وأن على كل شركة وقود تزويد عدد 2 من محطاتها بالوقود يوميا وسيكون العمل على مدار 24 ساعة .

وجدد تأكيده بأن القوات المسلحة ومنطقة سبها العسكرية حريصة على توفير الوقود للمواطن بالمدينة بسعره الرسمي اسوه بباقي مدن ليبيا .

وأضاف، هناك انفراج لأزمة الوقود داخل مدينه سبها وأن المخزون الاستراتيجي لمستودع سبها النفطي ممتاز وأن الوقود يتدفق بشكل جيد