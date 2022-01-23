الدبيبة يدشن بمشاركة المنقوش حملة وطنية للتشجير

ليبيا – دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة”اليوم السبت في طرابلس الحملة الوطنية للتشجير بمشاركة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي “نجلاء المنقوش”عضو اللجنة الوطنية لتغيرات المناخ.

وشارك رئيس الحكومة والوزيرة في زراعة شجيرات؛ إيذاناً ببدء الحملة التي تستهدف زراعة “مليون شجرة في ربوع ليبيا”، وبحضور عدد من المسؤليين الحكوميين، صحبة مجموعة من أشبال وزهرات الكشافة وعشرات المواطنين.

وقالت المنقوش “إن هذه الحملة تذكّرنا بالتزامنا تجاه المستقبل رغم الصعوبات التي نواجهها اليوم، فالغد يبدأ الآن، مضيفة أن مثل هذه الجهود تؤكد التزام ليبيا تجاه مقررات الأسرة الدولية في #قمة_غلاسكو_للمناخ الأخيرة”

وتأتي حملة التشجير التي حملت شعار “اغرس شجرة” في إطار خطة “لجنة المناخ” لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتكيف مع آثارها.

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