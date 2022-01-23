ألسنة اللهب تتصاعد وسط غابات وادي أوقاز بدرج

شب حريق في غابات “وادي أوقاز” بمنطقة درج جنوب غرب العاصمة طرابلس بحوالي 550 كيلو مترا في حين لا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وأفاد مراسل 218 بأن النار أتت على الغابات في الوادي المذكور، وسط انقطاع التيار الكهربائي، وهو ما أثر بشكل سلبي على جهود فرق هيئة السلامة من حيث تعبئة صهاريج سيارات الإطفاء.

وبحسب المراسل فإن الحريق مستمر في الاشتعال منذ ثلاث ساعات ولم يتم إخماد ألسنة اللهب بعد، وسط مناشدات للأهالي وأصحاب سيارات نقل المياه بالمساعدة في السيطرة على النيران.

وفي أول تعليق حكومي حول الحريق، عبرت وزارة الحكم المحلي عن أسفها الشديد لما تعرضت له غابات النخيل، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع الجهود المبذولة من المجلس البلدي في إخماد الحريق والتعامل مع هذه الكارثة ومساندتها وتقديم الدعم اللازم.

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