بن شرادة: من الضروري إعادة تشكيل الحكومة إذا تأجلت الانتخابات لما بعد يونيو

رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة أن مصير الحكومة الحالية مرتبط بمخرجات لجنة خارطة الطريق البرلمانية.

وقال بن شرادة في تصريحات صحفية: “لا حاجة لتغيير الحكومة إن تم الاتفاق على موعد للانتخابات قبل يونيو لكن إذا كانت بعد هذا التاريخ سيكون إعادة تشكيلها ضروريا”.

وحول اعتبار رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح أن الحكومة الحالية منتهية الولاية ودعوته لتشكيل أخرى بديلة عنها، قال بن شرادة: “رغم فشل الحكومة الحالية في حل العديد من الملفات، إلا أنها أتت ضمن مسار توافقي، ولا يمكن استبدالها دون توافق جديد” بحسب تعبيره.

ورفض بن شرادة تفرد مجلس النواب بالقرارات من ضمنها النواب قرار تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد، على حد قوله.

وأضاف أن “الأزمة الليبية سياسية بالأساس وليست قانونية، والمرحلة الانتقالية هي مرحلة توافقية، فلا يمكن لمجلس النواب المضي وحده في أي خطوة دون أن تكون محل تشاور وتوافق بين مختلف الأطراف.

وشدد بن شرادة على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان ومجلس الدولة للقيام بتعديل دستوري وتكوين لجنة خبراء للقيام بالتعديلات الدستورية اللازمة حول مشروع دستور، والاستفتاء عليه ليكون أساسا للانتخابات المقبلة، لافتاً إلى أن لجنة خارطة الطريق البرلمانية لم تستكمل أعمالها، وينتظر أن تعرض تقريرها النهائي أمام مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار بن شرادة إلى أن مشروع الدستور المقر من الهيئة التأسيسية، عام 2017، يحتوي على بعض المواد “التي لا تحظى بتوافق بين مختلف الأطراف السياسية، وهي محل خلاف”.