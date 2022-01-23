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مباحثات روسية تركية في موسكو بشأن الأزمة الليبية

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي “سيرغي فيرشينين” مع سفير تركيا لدى موسكو “محمد سامسار” تسوية الأزمات في ليبيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إلى أن “اللقاء جاء في إطار مناقشة القضايا الإقليمية قيد النظر من مجلس الأمن الدولي”.
يذكر أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز توجهت الفترة الماضية إلى كل من أنقرة وروسيا وكذلك القاهرة، وبحثت خلالها رحلتها دعم الانتخابات الليبية وتسوية الأزمة السياسية.

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تركيا روسيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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