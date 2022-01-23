ضبط مهاجرين على متن شاحنة مخبئين تحت البضائع في إسبيعة

تمكنت دوريات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب العاصمة طرابلس، من ضبط شاحنة بمنطقة إسبيعة، قادمة من الجنوب، وعلى متنها 25 مهاجراً غير قانوني من جنسيات أفريقية مختلفة.

وقد تم إخفاء المهاجرين تحت البضائع التي كانت على متن الشاحنة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التي أوردت الخبر على منصة فيسبوك.

واعترف سائق الشاحنة أثناء التحقيق معه، أنه كان ينوي تهريب هؤلاء المهاجرين غير القانونيين، في حين اتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تم إحالة المضبوطين لجهات الاختصاص.

جدير بالذكر أن تهريب المهاجرين غير القانونيين عبر ليبيا، يُعد مهنة تدر أموالاً طائلة لشبكات التهريب والاتجار بالبشر، وسط قلق دولي من معاملة السلطات الليبية لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية