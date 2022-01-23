اللجنة العليا لمعرض طرابلس الدولي للكتاب تناقش الخطة التنظيمية للدورة 12

عقدت اللجنة العليا لمعرض طرابلس الدولي للكتاب اليوم السبت، اجتماعها الأول لوضع خطة العمل التنفيذية لتنظيم الدورة الثانية عشرة لمعرض طرابلس الدولي للكتاب، التي ستقام خلال الفترة القريبة القادمة.

وأكد وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف سلامة الغويل في مداخلة له خلال الاجتماع عبر تقنية سكايب، على دور المعرض في تشكيل الهوية الثقافية، لافتاً إلى أنه ستُقدّم كافة التسهيلات لإنجاح هذه الدورة.

واستعرضت خلال الاجتماع أبرز ملامح الخطة التنفيذية لإقامة المعرض، والهيكلية التنظيمية والفرق واللجان المشرفة على التنفيذ، وسبل التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات الانعقاد، والمدة الزمنية المخصصة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ، إضافة إلى آليات التواصل مع دور النشر والشروط والضوابط المترتبة على دور نشر المحلية والدولية من أجل المشاركة في هذا الحدث.

كما شهد الاجتماع مناقشة وضع البرنامج الثقافي المصاحب لفعاليات المعرض، والخطة الإعلامية لتغطية فعاليات المعرض، وبعض الأنشطة الأخرى التي ستضعها اللجان المختصة.

جدير بالذكر أن آخر دورة لمعرض طرابلس الدولي للكتاب كانت قد انعقدت خلال شهر أكتوبر من العام 2013، كما أن اللجنة العليا تشكلت استناداً إلى قرار وزير الثقافة والتنمية المعرفية رقم 29 لسنة 2022، بهدف تنظيم الدورة 12 للمعرض.

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