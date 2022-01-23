ستيفاني لـ”أعضاء بمجلس الدولة”: يجب إجراء الانتخابات قبل يونيو

عقدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز لقاء اليوم السبت مع عدد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري.

وقالت ستيفاني في تغريدة عبر “تويتر”: “التقيت اليوم مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في طرابلس، حيث ناقشنا بشكل مطول التحديات الحالية التي تواجه العملية الانتخابية، وشددوا على أهمية إجراء الانتخابات على أساس دستوري”.

وتابعت: “أكدت من جديد على أن أي حل يجب أن يأخذ في الاعتبار مطلب الـ 2.5 مليون ناخب ليبي مسجل بضرورة إجراء حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني الذي حددته خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

جدير بالذكر أن وليانز أكدت في تصريحات سابقة أن الإطار الزمني لخارطة الطريق يمتد حتى يونيو المقبل، ودعت لإجراء الانتخابات قبل هذا الموعد.