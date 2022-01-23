أهالي تاورغاء يطالبون الحكومة بالالتزام بوعودها

نظم عدد من أهالي مدينة تاورغاء اليوم السبت، وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالتعويض عن المنقولات والمنازل المدمرة، أُسوة بالمدن والمناطق الأخرى.

كما طالب المحتجون في الوقفة التي نُظمت برعاية مؤسسات المجتمع المدني، بتفعيل قرار مجلس النواب بشأن إعادة إعمار المدينة، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس المحلي تاورغاء على منصة فيسبوك.

ودعا المحتجون إلى التزام الحكومة بجميع وعودها، والعمل على توفير وحدات سكنية لكافة الأهالي المدمرة منازلهم وسرعة صيانة الأحياء السكنية بتاورغاء.

وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد أكد خلال زيارته لمدينة تاورغاء في شهر أبريل من العام الماضي، على دعم الحكومة لتحقيق الاستقرار الكامل لمدينة تاورغاء وعودة النازحين، مع توفير الخدمات اللازمة لذلك، في حين طالب رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك، الحكومة بالإسراع في صرف التعويضات لأصحاب البيوت المدمرة، وجبر الضرر، وصيانة البنية التحتية للمدينة.

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