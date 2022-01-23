“الأرصاد الجوية”: استمرار الأمطار وانخفاض درجة الحرارة للأسبوع المقبل

قال مدير المكتب الإعلامي بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان إن الشمال الليبي يتأثر بمنخفض جوي كبير خاصة الشمال الشرقي، سببه التأثر بهواء سيبيري يطال كل مناطق ليبيا ويستمر هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.

وأشار رمضان في تصريحات صحفية إلى أن المنطقة الشرقية تتعرض لسقوط أمطار تصل إلى المنطقة الغربية مع اضطرابات في البحر وسرعة الرياح تصل إلى 30 عقدة، وحذر البحارة هذا اليوم ونهار الغد من ركوب البحر بسبب سوء الأحوال الجوية واضطراب البحر.

ولفت إلى أن المنطقة الجنوبية تتأثر بالمناخ الصحراوي وتنخفض درجة الحرارة ليلا ونهارا لتأثره بالهواء السيبيري.