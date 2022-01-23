62 نائبا يدعمون استمرار الدبيبة في السلطة لعامين أو حتى إجراء الانتخابات

التقى رئيس الحكومة والمرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة 62 نائبا أمس السبت، ووقعوا على بيان يطالبون باستمراره في السلطة لمدة عامين.

وأكد النواب في البيان دعمهم استمرار الدبيبة في السلطة لمدة عامين أو حتى إجراء الانتخابات، ومنحه حرية إجراء تعديلات وزارية مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمل مسؤولية خياراته.

وطالب النواب الحكومة بالاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات والتوافق مع القيادة العامة لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية، واقترحوا أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر رعاية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى السبت في طرابلس، قبيل الجلسة المرتقبة للبرلمان يوم الإثنين المقبل، والتي أعلن عدد من النواب عن نيتهم لطرح حكومة جديدة، وقالت مصادر لـ”الساعة 24″ إن خطوات الاتفاق على ذلك توجت بالاتفاق على تولي المرشج الرئاسي عارف النايض الحكومة المقترحة تحت مسمى “حكومة تفعيل الانتخابات”.