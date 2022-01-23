منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على طقس ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من اليوم الأحد.

وفي المُلخّص العام، أشار المركز إلى موجة برد تؤثر على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة بداية من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر من يوم الثلاثاء. وجاءت تفاصيل باقي التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة:

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل وصباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (13 – 16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية، وتُسجل انخفاضاً يوم الثلاثاء على أغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتكون جيدة إلى غزيرة أحياناً، بداية من يوم الغد، خاصة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى طبرق)، تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مع سقوط زخات ثلجية خاصة يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 13- 16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية، وتُسجّل انخفاضاً مساء الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14 – 18) مْ وتسجل انخفاضاً يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين ( 15- 18) مْ وتسجل انخفاضاً من يوم الغد.

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