مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يبحث الاثنين المستجدات في ليبيا

يبحث مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي خلال اجتماعه يوم الاثنين المستجدات في ليبيا في ظل تأجيل الانتخابات.

وأعلنت المفوضية الاوروبية ان أجندة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الاوروبي ستشمل الاحداث والتطورات السريعة على الساحة الدولية، بما في ذلك ما يتعلق بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومالي والسودان بحسب وكالة آكي.

كما سيستعرض المجلس آخر المستجدات في ليبيا في ظل تأجيل الانتخابات، وأيضا في سورية خاصة فيما يتعلق باستراتيجية الاتحاد الأوروبي لحل الصراع من أجل مصلحة الشعب السوري.