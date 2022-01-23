الفيتوري يعلق على تجاوز سعر النفط لـ 88 دولار للبرميل – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

علق الخبير الاقتصادي عطية الفيتوري. على وصول سعر برميل النفط لأكثر من 88 دولار، مع توقعات إلى أن يتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار خلال هذا العام.

وقال عبر حسابه على “فيسبوك” :”هذه فرصة للحكومة الليبية ليس لزيادة الأبواب الاستهلاكية في الميزانية العامة. وإنما لزيادة باب التنمية فيها”.

وأضاف الفيتوري :”لابد من التصويب للسياسات الاقتصادية حتى يمكن تنويع الاقتصاد الليبي والتخلص من وضعه الريعي”.

وتابع :”هذه الأموال الناتجة من ارتفاع أسعار النفط يجب أن تستخدم في دعم ومنح الإعفاءات اللازمة للقطاع الخاص. لتوجيهه للإنتاج بدلا من استيراد السلع والخدمات ومراقبته وحمايته”.

وشدد على ضرورة إعادة تشغيل المصانع التي توقفت أخيرا بسبب الحرب واستكمال المشروعات المتوقفة وخاصة منها مشاريع الإسكان.

وأكد الخبير. هذه فرصة مثل ما حدث عام 2008 حينما ارتفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 140 دولار ، ثم انخفض عام 2020 إلى ما دون 30 دولار في بعض الفترات.

وختم منشوره :”نأمل أن تكون الحكومة على قدر من الوعي والوطنية. حتى لا تهدر الموارد المالية في غير مجالاتها النافعة الوطن”.

وارتفع مزيج برنت القياسي الأيام القليلة الماضية قرب مستوى 88 دولاراً للمرة الأولى في 7 سنوات. فيما تخطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 85 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر.