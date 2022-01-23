اجتماعي الطوارق يطالب الأجهزة الأمنية بالتحقيق في مقتل أحد أبنائه بطرابلس

قال المركز الإعلامي بالمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق ليبيا، إنه في الوقت الذى يتابع فيه كافة المجريات السياسية والعسكرية في الوطن ويدعم كافة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية وفرض الامن في كل مدن ليبيا، إذ يفاجئ المجلس بجريمة بشعة تعرض لها أحد أبناء قبيلة الطوارق المقيمين في مدينة طرابلس.

وأضاف المركز، القتيل هو الشاب مصطفى أدم من ادليم حوض مرزق حيث تم احتجازه من قبل صاحب المخبز الذي يعمل به الشاب والاعتداء عليه بالضرب المبرح حتي فارق الحياه ، وهذا الشاب طالب ويعمل في المخبر من اجل تغطية احتياجاته الدراسية والمعيشية في مدينه طرابلس.

وتابع، نحن من خلال هدا المنبر نخاطب كافة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في هذه الجريمة البشعة التي تعرض لها احد ابناء الجنوب وعدم التهاون مع الجناة حتي لا يتم الاستهتار بحياة شباب الجنوب في مدينة طرابلس التي يعتبرها الجميع شريان الحياة لهم ، كما نرفض أن تكون حياة أبناء الجنوب عامة والطوارق خاصة مهدد بالخطر في مدينة طرابلس.

وأوضح المركز أنه قدم نسخه من بيانه لكل من وزارة الداخلية ومديرية أمن طرابلس وجهاز مكافحة الجريمة وجهاز دعم الاستقرار.