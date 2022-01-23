الحبيب الأمين: حضوري مؤتمر «حزب التغيير» الأول يعادل بهجتي بسقوط الطاغية

رأى الحبيب الأمين، وزير الثقافة الأسبق، أن حضوره لمؤتمر ما يسمى بـ«حزب التغيير»، يعادل بهجته بسقوط من وصفه بـ«الطاغية»، على حد قوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “حضور حفل إعلان حزب سياسي في بلادي يعادل البهجة بسقوط طاغية وزوال عصر اللجان الفاشية ومؤتمرات الإلهاء والشغب العام”، بحسب تعبيره.

وأضاف “هو بمثابة افتتاح لمدرسة لمحو الأمية الديمقراطية وتكريس التداول الفكري على قضايا وشواغل الشأن العام. سعدت بحضور المؤتمر الأول لحزب التغيير. ألف تهنئة وألف توفيق”، وفقا لوصفه

يشار إلى أن ما يسمى بـ«حزب التغيير» الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، ويصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي. ويعرف الحزب أيضًا بمواقفه العدائية من الجيش الليبي، وكثرة بياناته، التي يعمل القماطي على تسويقها في المحطات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي.