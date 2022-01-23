توقعات لموجة برد تؤثر على مناطق الشمال وثلوج على مرتفعات الجبل الأخضر

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن تكون هناك موجة برد تؤثر على أغلب مناطق الشمال مع سقوط أمطار متفرقة وتكون جيدة بداية من يوم الغد.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن الأمطار تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر من يوم الثلاثاء.

وذكر أن الطقس في رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة يشهد سقوط أمطار متفرقة من حين لآخر خاصة على المناطق الممتدة من طرابلس حتى سرت، واحتمال ظهور ضباب آخر الليل و صباح يوم الغد على مرتفعات الجبل الغربي.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

وأفاد أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (13 – 16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء على اغلب المناطق.

وأكد أن الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة تكون هناك فرصة سقوط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر وتكون جيدة إلى غزيرة أحيانا بداية من يوم الغد خاصة على المنطقة الممتدة من (المرج – الجبل الأخضر حتى طبرق.

ولفت المركز إلى أن هذه الأمطار تصحبها احيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد، مع سقوط زخات ثلجية خاصة يوم الثلاثاء على مرتفعات الجبل الأخضر.

وأوضح أن الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 13- 16) مْ ولا تتجاوز (10) مْ على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاض مساء الغد على أغلب المناطق.

وذكر المركز أن الطقس في الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون السماء قليلة السحب، الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (14 – 18) مْ وتسجل انخفاض يوم الثلاثاء.

وأضاف أن حالة الطقس في الكفرة- السرير- تازربو سماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 15- 18) مْ وتسجل انخفاض من يوم الغد.