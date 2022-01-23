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مصدر لـ218: اجتماع مرتقب لمجلس إدارة المصرف المركزي في فبراير

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مصدر مسؤول يعمل في مصرف ليبيا المركزي خلال تصريح لـ 218، أن المحافظ الصديق الكبير ونائبه علي الحبري اتفقا خلال لقائهما في تونس الخميس الماضي، على عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة مكتمل النصاب في طرابلس قبل نهاية شهر فبراير.

وأشار المصدر إلى أن مجلس الإدارة سيناقش تقارير اللجان الفنية التي تعمل على توحيد جهود قطبي المركزي في طرابلس وبنغازي، بدعم واستشارة من شركة ديلويت المختصة في التدقيق والمراجعة المالية.

يُذكر أن الكبير والحبري وقّعا الأسبوع الماضي مع شركة ديلويت، اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية من قبل الشركة التي ستعمل على تنفيذ أربعة مراحل، للارتقاء بآليات عمل المصرف المركزي دون تحديد فترة الالتزام مع الشركة الإنجليزية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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