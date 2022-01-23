شوها: لم أوقع على بيان داعم لحكومة تسيير الأعمال

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام شوها، لقناة ليبيا الحدث، إنه لا علم له بالبيان الصادر عن بعض أعضاء مجلس النواب مستنكراً وجود اسمه ضمن الأسماء معتبرا إياها “لعبة سياسية” لا علاقة له بها.

وفي السياق نفسه، نفى عضو مجلس النواب ميلود الأسود، علمه بالبيان الداعم لحكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية، رافضاً الزج باسمه من دون علمه.

وأوضح الأسود عبر فيسبوك، قائلاً “بصرف النظر عن مضمون هذه المذكرة ودون أن أكمل حتى الاطلاع عليها انفي قطعا علمي بها، وارفض الزج باسمي في أي بيان أو كتاب دون علمي وموافقتي وهذا البيان “مزور”.