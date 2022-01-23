وزارة الصحة: 87 حالة مصابة بكورونا تخضع للعناية الفائقة

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أن إجمالي الحالات المصابة بكورونا الخاضعة للعناية الفائقة يبلغ 87 حالة.

وأكدت وزارة الصحة في التقريــر اليومي لمراكـز العـزل أن إجمالــي الحالات داخل مراكز العزل بلغ 144 حالة فيما يبلغ إجمالـــي حــالات العنايــــة الفائقــة 87 حالة وإجمالي الحالات الموجودة بالأقســام57 وإجمالـــي الوفيّــات 14 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي حالات الدخــول لمراكز العـزل خلال 24 ساعة بلغ 33 حالة فيما بلغ عدد حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة 12 حالة.

من جانبه تسلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (9292) عينة اختبار الإصابة بفيروس كورونا موزعة على المختبرات بمختلف المدن الليبية.

وأوضح المركز أنه وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR سجلت النتائج عدد (7011) عينة سالبة، وعدد (2281) عينة موجبة كما سجل المركز عدد (567) حالة شفاء، وعدد (14) حالة وفاة.

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