أمن بنغازي تعلن ضبط عصابة من مصريين استدرجوا مواطنًا وصوروه عارياً لابتزازه

العنوان – بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة قبض على تشكيل عصابي من الجنسية المصرية قاموا باستدراج مواطن وتصويره عارياً وابتزازه.

وأضافت المديرية أنه استجابةً لشكوى تقدم بها مواطن لقسم التحريات العامة مفادها قيام أشخاص من الجنسية المصرية باستدراجه لموقع تحت الانشاء كونه يعمل في مجال البناء وقامو بالتهجم عليه وتصويره عاريا وابتزازه.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أن الشاكي أكد أن أفراد العصابة طلبوا منه مبالغ مالية لعدم نشر الصور الخاصة به على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكدت المديرية أنه على الفور أصدر رئيس القسم تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري عن الاشخاص المطلوبين.

وأفادت أنه عقب ورود معلومات عن مكان تواجد 5 أفراد من هذا التشكيل وبتحديد محل سكنهم تم انتقال أعضاء التحريات وإعداد كمين محكم وتم بالفعل ضبطهم.

وذكرت أمن بنغازي أنه تم الانتقال بهم إلى القسم وبالاستدلال معهم تبين أنهم من الجنسية المصرية واعترفوا بتهجمهم على الشاكي وتصويره عارياً.

وأضافت المديرية أن أفراد العصابة اعترفوا أنهم حاولوا ابتزاز الشاكي وطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر صوره على مواقع الإنترنت.

وكشفت مديرية أمن بنغازي أن أفراد التشكيل العصابي اعترفوا بسرقة مبلغ مالي وقدره 240000 ألف دينار من محل لبيع مواد البناء وكانت طريقة السرقة بإقامة فتحة في جدار المكتب وتم وضعها في صندوق حديدي.

وأوضحت المديرية أن العصاية أقرت بأنهم عقب سرقة المبلغ انتقلوا به إلى محل سكنهم وقاموا بتقسيمه فيما بينهم وإرساله إلى ذويهم بجمهورية مصر، وأن أحد أفراد لعصابة ينوي لمصر.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى مدينة أجدابيا وضبطه، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.