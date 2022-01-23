“مكافحة الأمراض” يُسجّل 2281 إصابة و14 حالة وفاة بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 2281 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 9292 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 620، فقد سُجّل شفاء 567 حالة، إلى جانب تسجيل 14 حالة وفاة على مستوى البلاد، 10 منها بالمنطقة الغربية، و4 بالمنطقة الشرقية فيما لم يُسجل المركز أية حالة وفاة بالمنطقة الجنوبية.

المركز أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 24.5%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 405425، منها 11408 حالة نشطة من بينها 142 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 388096 حالة، ووفاة 5921 حالة، فيما بلغ عدد من تلقّى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1991961 شخصاً، منهم 961143 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 10552 الجرعة التعزيزية الثالثة.

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