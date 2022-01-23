مكافحة الأمراض ينشر التقرير الأسبوعي للوضع الوبائي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبارليبيا24

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض. أن عدد الحالات التي تحتاج رعاية طبية داخل المرافق الصحية بلغ 335 حالة، بزيادة بلغت 87% عن الأسبوع الماضي.

وأضاف في تقريره الأسبوعي للوضع الوبائي. أن نسبة الحالات الموجبة ارتفعت إلى 23% ما يعد إشارة على زيادة انتشار المرض في المجتمع.

وأفاد المركز أن طرابلس الأكثر كثافة تجاوزت خط 300 حالة أسبوعيا لكل 100 ألف مواطن، وهو ما يعني دخول البلاد موجة رابعة للوباء.

وأشار المركز. إلى أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة يوميا، مؤكدًا أن مراكز رصد الوفيات سجلت ارتفاعا في متوسط عدد الوفيات.

ولفت المركز إلى تدني عدد الاختبارات التي تجرى في المنطقة الشرقية والجنوبية ما يشكل عائقا أمام قراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة.

وطالب بالعودة إلى فرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل. ومراكز التسوق والأماكن العامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان الالتزام بها.

وكان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أعلن الجمعة. دخول ليبيا رسميا في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون.

واوضح السايح عبر صفحته الرسمية على فيسبوك. أن هناك زيادة في معدل التكاثر (1.5) R0 وأن الرقم لم تشهده البلاد لأكثر من مدة طويلة تصل إلى أشهر.

وتابع مدير المركز الوطني أنه بهذا المعدل تشهد البلاد الآن موجة جديدة من متحور أوميكرون.