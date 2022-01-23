بويصير من أمريكا: دعونا نركب الأحداث ونخرج كليبيين من المستنقع

قال محمد بويصير، الكاتب الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أزمة أوكرانيا تدفع بالغاز إلى واجهة المشهد، وتجعله محط اهتمام كل الدول الغربية، لدرجة أن الرئيس الأمريكي بايدن يستدعى أمير قطر إلى واشنطن الإثنين لترتيب إمدادات احتياطية إذا قطعت روسيا الغاز عن أوروبا مع تصاعد الأزمة، فروسيا تمد أوروبا بـ40% من احتياجاتها من الغاز “.

أضاف بويصير متسائلاً على حسابه بفيسبوك: “أين ليبيا مما يحدث، وهى غارقة فى مستنقع يمنعها من أن تستفيد من أي موقف، مستنقع نخبة قاصرة كل ما يهمها هو الاستحواذ على السلطة من أجل منافع طفولية لاتزيد عن بعض دولارات ومواكب من السيارات المصفحة والحراس وبعض سجاجيد حمراء تفرد عن زياراته الخارجية، وتعيين الأقارب والأتباع فى السفارات والبعثات الخارجية التى اكتظت بالموظفين، وأيضاً الاستيلاء على ما يتيسر من المال العام”.

وتابع قائلاً: “لا أحد يطرح علينا فهمه لما يحدث ، وأعتقد أن لا احد منهم يفهم ما يحدث، فلعبة الكراسي الموسيقية هى الأهم، ومواعيد السفراء الأجانب تأتى أولاً، أما ليبيا وشعبها وكيف يمكن دفعها خارج المستنقع، وكيف يمكن أن نركب الأحداث الإقليمية والدولية إلى بر الأمان فهى أمور غير واردة، هذه حالة لابد أن تنتهى، فليبيا فيها نساء ورجال تهمهم بلادهم وهم بالتأكيد سيطردون هذه الخلائق من المسرح، لنبدأ رحلتنا إلى المستقبل، نعم إلى المستقبل”.