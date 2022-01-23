مؤسسة النفط تجهز المركز الصحي الفريخ بمعدات طبية

ليبيا- شهد المركز الصحي الفريخ التابع لبلدية الجديدة بالعجيلات افتتاح مختبر طبي في إطار برامج مؤسسة النفط بطرابلس للتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

بيان صحفي صادر عن المؤسسة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن المركز الذي يعد الأقرب لمجمع مليتة للغاز تم تجهيزه بأجهزة التحاليل الطبية والمشغلات وأسرة إيواء الطوارئ وعدد من أسطوانات الأوكسجين وكرسي متكامل لعلاج الأسنان وأجهزة تخطيط القلب والموجات فوق الصوتية وتصوير الأشعة والتعقيم.

وأكد البيان أن كل هذا التجهيز من شأنه الإسهام في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإجراء التحاليل الطبية لأول مرة بالمنطقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية