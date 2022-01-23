الجرندي ولعمامرة يُشدّدان على أهمية استكمال المسار السياسي في ليبيا

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، التنسيق بين البلدين في ملفات عدة على رأسها الملف الليبي.

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي تلقاه الجرندي من لعمامرة، على أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى استكمال المسار السياسي في ليبيا، كي تستعيد عافيتها وتسترجع مكانتها في محيطها العربي وجوارها الإقليمي، بعيداً عن أي تدخل أجنبي.

وأكد أن الحل في ليبيا يمر عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف الليبية المعنية، كما تم التشاور حول أهمية تفعيل دور دول الجوار الليبي للمساعدة في الوصول إلى التوافقات اللازمة.