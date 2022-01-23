الشريف لـ«بوابة إفريقيا»: خطوات المفوضية لمعالجة التزوير بملفات المترشحين للرئاسة جيدة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

23 January, 2022

أعرب المحلل السياسي السنوسي إسماعيل الشريف، عن أمله في أن يتم تطبيق معايير الكشف عن حالات التزوير ملفات المترشحين للرئاسة بحزم ودقة وعدل.

وقال الشريف في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “مصطلح، (المحافظة على زخم الانتخابات) مصطلح معبر فعلًا عن احترام حماس الناخبين والمترشحين ورفع حالة القوة القاهرة عن مفوضية الانتخابات ودفع حالة الإحباط العام الذي خيم على الشعب الليبي بعد ضياع فرصة إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد في 24/12/2021؛ خطوات جيدة قامت بها المفوضية لمعالجة حالات التزوير في ملفات المترشحين للرئاسة ونأمل أن تطبق المعايير بحزم ودقة وعدل”.

يشار إلى أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أعلنت عن تشكيل لجنتين للمراجعة والتدقيق في أوراق المرشحين على منصب الرئيس، حيث قررت المفوضية تشكيل لجنة من المختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مرشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021، واللجنة الأخرى تختص بمتابعة وتوثيق الاحكام القضائية الصادرة عن لجان الطعون الابتدائية والاستئناف.